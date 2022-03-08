İskenderun'da 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

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İskenderun'da 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İskenderun'da 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan 10 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 3 ayrı suçtan 10 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dolandırıcılık ve mala zarar verme suçlarından aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Akçay Mahallesi'nde durdurulan otomobilde bulunan kişinin 3 ayrı suçtan ve 10 ay hapis cezası ile aranan 'Tansel' ismini kullanan İ.B. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahsın aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet başkasına ait kimlik, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 20 adet dosya ele geçirildi.

İ.B. adlı şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

İskenderun'da 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, İskenderun, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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