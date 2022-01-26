İskenderun Belediyesinden "saldırgan köpek" görüntüsüne ilişkin açıklama - Haberler
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İskenderun Belediyesinden "saldırgan köpek" görüntüsüne ilişkin açıklama

İskenderun Belediyesinden

İskenderun Belediyesi, saldırgan bir köpeğin hayvan bakımevine götürülmesine ilişkin sosyal medya paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - İskenderun Belediyesi, saldırgan bir köpeğin hayvan bakımevine götürülmesine ilişkin sosyal medya paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Dumlupınar Mahallesi'nde saldırgan bir köpekle ilgili belediye ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

Görevlilerin, başıboş saldırgan köpeği kontrollü şekilde alarak hayvan bakımevine götürdüğü kaydedilen açıklamada, "Veteriner hekimlerce yapılan kontrollerin ardından gözlem altına alınan saldırgan köpek, aşılanarak geri alındığı ortama bırakılacaktır. İskenderun Belediyesi olarak sokak hayvanlarının korunması, barınması ve beslenmesi konusunda üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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