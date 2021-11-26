İSKENDERUN BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

İlçemiz, Muradiye Mahallesi, 286 Sokak, No: 39 adresi ve tapunun Aşkarbeyli Mıntıkası, 3339 nolu parseli üzerinde bulunan yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Muhtarlık ve Komşular tarafından Belediye Başkanlığımıza iletilmiş olup, yerinde yapılan incelemede; söz konusu yapının atıl vaziyette olduğu, genel olarak harap durumda olduğu, taşıyıcı sistemlerinin çoğunda kopma ve kırılmaların meydana geldiği, yapının ön kısmında bulunan merdivende beton parçalarının koptuğu ve sadece demirlerin kaldığı, merdivenin bağlı bulunduğu duvarda çatlakların meydana geldiği tespit edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. " ilanen duyurulur.

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