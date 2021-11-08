İSKENDERUN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STADYUM YAPIM İŞİ - Haberler
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İSKENDERUN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STADYUM YAPIM İŞİ

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İSKENDERUN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STADYUM YAPIM İŞİ

İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü "Stadyum Yapım İşi " 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İskenderun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü"Stadyum Yapım İşi " 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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