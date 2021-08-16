İSKENDERUN BELEDİYESİ AYAK TENİSİ ( FUTNET) TURNUVASI BAŞLADI
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İSKENDERUN BELEDİYESİ AYAK TENİSİ ( FUTNET) TURNUVASI BAŞLADI

İSKENDERUN BELEDİYESİ AYAK TENİSİ ( FUTNET) TURNUVASI BAŞLADI
Habermetre - Haberler | Toplum

İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası Başladı.

İskenderun Belediyesi tarafından düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası Başladı. Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşlarımızla buluşturan İskenderun Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ayak Tenisi turnuvası, renkli ve güzel görüntülerle başladı. 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü dolayısı ile Belediye sahil spor kompleksinde düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasının başlama vuruşunu Başkan Fatih Tosyalı yaptı.

Düzenlenen turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dileyen Başkan Tosyalı, "Belediye olarak sportif etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. . Ayak Tenisi Turnuvası, futbol odaklı tenis ve voleybolun bazı ögelerini içine alan bir spordur. Oyuncuların birbirine mesafeli olduğu son derece eğlenceli ve heyecanlı bir spor dalı olan bu sporda, herhangi bir raket veya tenis topu kullanılmaz" dedi.

SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

İskenderun Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını kaydeden Başkan Tosyalı "İskenderun Belediyesi olarak, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak adına, spora ve sporcuya desteğimiz devam edecektir. Turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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