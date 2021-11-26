İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ

İSKENDERUN, HATAY (Habermetre) - İskenderun Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre 1 yıllık muhammen bedelleri belirtilen yerler Açık Teklif Usulü ile sıra numarası "1-2" olan yerler 10 (on) yıllığına, sıra numarası "3" olan yer ise 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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