İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'dan İskenderunspor'a sözlü saldırıya kınama

İSKENDERUN, HATAY (AA) - İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden lider İskenderunspor'a Iğdır'da kaldığı otel önünde yapılan sözlü saldırıları kınadı.

Başkan Tosyalı, yazılı açıklamasında, İskenderunspor'un Iğdır'da kaldığı otelin çevresinde birtakım kişiler tarafından tahrik edici ve çirkin sözlü saldırılara maruz kaldığını hatırlattı.

Kulübe geçmiş olsun dileğinde bulunarak şampiyonluk yarışında başarı dileyen Tosyalı, "Sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna uymayan bu sorumsuz kişileri kınıyor, güvenlik güçlerimizin konuyla ilgili gerekli tedbir ve önlemleri alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İskenderunspor Kulüp Başkanı Hakan Bolat da karşılaşmayı dostluk ve fair-play ruhuyla oynayacaklarını belirterek futbolcularına başarı diledi.

Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile İskenderunspor bugün saat 13.00'da Iğdır Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.