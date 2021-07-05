İSKENDERUN AÇIKLARINDA HORTUM
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İSKENDERUN AÇIKLARINDA HORTUM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'da, İskenderun Körfezi açıklarında hortum oluşurken, kıyıdaki belediyeye ait sosyal tesiste hasar meydana geldi.

HATAY'da, İskenderun Körfezi açıklarında hortum oluşurken, kıyıdaki belediyeye ait sosyal tesiste hasar meydana geldi.

İskenderun Körfezi açıklarında, sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortumun kıyıya yaklaşmasıyla belediyeye ait sosyal tesis hasar gördü. Hortum, yürüyüş yapanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İSKENDERUN AÇIKLARINDA HORTUM
İSKENDERUN AÇIKLARINDA HORTUM
İSKENDERUN AÇIKLARINDA HORTUM
İSKENDERUN AÇIKLARINDA HORTUM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, sahilde masa ve sandalye bırakmadı
İskenderun Körfezi'nde hortum paniği! Kıyıya kadar ulaştı, sahilde masa ve sandalye bırakmadı
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