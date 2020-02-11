İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi
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İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi

HATAY'ın İskenderun ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

11.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:07
İskenderun'a trenle gelen askeri araçlar, sınıra gönderildi

HATAY'ın ilçesine trenle getirilen askeri araçlar, sınır birliklerine sevk edildi.

İskenderun'a trenle getirilen zırhlı araçlar, tren garında vagonlardan indirildikten sonra TIR'lara yüklendi. Askeri araç yüklü TIR'lar, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.

 


Kaynak: DHA
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