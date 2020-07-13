İskenderun'a beton asfalt Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) şehrin her köşesinde gerçekleştirdiği beton asfalt çalışmalarıyla Hatay'da kaliteli ulaşım çıtasını zirveye taşıma kararlılığını sürdürüyor.

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alt yapı çalışmalarından dolayı yıpranan İskenderun Piri Reis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bin 300 metre uzunluğunda beton asfalt yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İlçeye yepyeni ve uzun ömürlü bir yol kazandıran ekipler, il genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına gece gündüz demeden devam ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Bültenler