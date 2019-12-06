06.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:48

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından düzenlenen İskenderun 10. Sportif Olta Balıkçılığı Yarışması'na kayıtlar başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, toplumun sportif balıkçılığına ilgisini artırmak, toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmanın her yıl yapıldığı hatırlatıldı.

Sahil kordonunda 8 Aralık'ta gerçekleşecek yarışmayla ilgili kayıtların başladığına yer verilen açıklamada, puanlamanın balığın tür ve büyüklüğüne göre yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA