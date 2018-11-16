İskender, Yomra'ya Hizmet İçin Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

Trabzon'un Yomra ilçesi belediye başkanlığı için Aydoğan İskender aday adaylığını açıkladı.

AK Parti Yomra İlçe Başkanlığı binasına gelerek aday adaylığı dilekçesini teslim eden İskender, ardından bir basın açıklaması yaptı. İskender, Yomra'ya hizmet etmek ve ortak akılla yönetmek için yola çıktığını belirterek "Yomra Trabzon'un en hızlı büyüyen ve gelişen bir ilçesi olarak son dönemde dikkat çekiyor. Bu durumdan tüm Yomralılar olarak bizler de memnunuz. Ancak bu büyüme beraberinde sorunları da getiriyor. Biz bu sorunlara ortak akılla çözüm bulmak için yola çıkıyoruz. Hayallerin değil gerçeklerin peşinde koşacağız. Hızlı büyüyen ilçeyi düzenli ve sağlıklı büyütmeye gayret edeceğiz" dedi.

Kendisi dışındaki aday adaylarına da başarılar dileyen İskender, "Birlik ve beraberlik içinde ilçemizi kim yönetecekse bu makamlar onlara nasip olsun. Duamız ve zikrimiz budur" ifadelerini kullandı.

Aydoğan İskender kimdir ?

1974 yılında Yomra'da doğan Aydoğan İskender, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Yaklaşık 20 yıl kurumsal bir firmanın Doğu Karadeniz Muhasebe Müdürlüğü görevini yaptıktan sonra 2014 yılından bu yana serbest mali müşavirlik yapıyor. Evli ve 3 kız çocuğu babası olan İskender, 2012-2014 yıllarında AK Parti Yomra İlçe Yönetim Kurulu'nda yer almıştı. - TRABZON