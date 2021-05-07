İskender, tarihten siliniyor mu?
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İskender, tarihten siliniyor mu?

İskender, tarihten siliniyor mu?
Bültenler - Haberler | Güncel

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, çocuklar ve onlarla birlikte ailelerin de severek izlediği Tozkoparan İskender, yirmi ikinci bölümüyle ekranlara geliyor…

9 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da ekranlara gelecek olan Tozkoparan İskender'in yeni bölümünde neler olacak:

ÇL-B taşın yerini tespit ettiğini söyleyince, Fikri ve Salih Vecihi'nin peşine düşerler. Diğer yandan Giovanni de bir eskiciyi takip ederek taşın izini sürmektedir. Birlikte yaptıkları tarih ödevi sunumundan sonra aralarındaki buzları eriten Mavi Ay ve Kasırga takımlarında ise dostluk rüzgarları esmektedir. Ece, daha önceden hazırlamış olduğu Tozkoparan İskender araştırma dosyasını İskender'e hediye eder. İskender dosyayı incelerken, doğduğu köyün, annesinin ve babasının isimlerinin değiştiğini, kendisinden de kıvırcık saçlı yeşil gözlü bir çocuk olarak bahsedildiğini fark eder. Görünüşe göre İskender, tarihten silinmekte ve onun yerini başka bir çocuk almaktadır. Kasırga'yı atlattığını düşünen Mavi Ay, Salih ve Fikri'nin ardından taşın peşine düşer. Ancak Kasırga, Mavi Ay'ın yine kendilerinden bir şeyler sakladığı anlar ve böylelikle Kasırga da Mavi Ay'ın peşine düşer.

Kasırga, Mavi Ay'ın sırrını öğrenecek mi? Tozkoparanlar taşı bulabilecek mi? Tarihte İskender'in yerini başka bir çocuk mu alıyor? Tarihten silinmek istemeyen İskender, Rüya'yı ardında bırakıp geçmişe geri dönebilecek mi?

Kaynak: Bültenler

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