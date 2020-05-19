İskender Paydaş'tan gençliğe armağan: "Adımız 19 Mayıs"
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İskender Paydaş'tan gençliğe armağan: "Adımız 19 Mayıs"

Sanatçı İskender Paydaş, Nilüfer Belediyesi iş birliği ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir marş düzenledi.

İskender Paydaş'tan gençliğe armağan:
19.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:28

Sanatçı İskender Paydaş, Nilüfer Belediyesi iş birliği ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir marş düzenledi. "Adımız 19 Mayıs" isimli marşı Kamufle ve

Funky "C" gibi sevilen isimlerle Nilüfer Gençlik Korosu ve Nilüfer Oda Orkestrası birlikte seslendirdi. Ünlü müzisyen İskender Paydaş, Nilüfer Belediyesi iş birliği ile 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir marş düzenledi.

Daha önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "100 Kere 23 Nisan" isimli şarkıyı düzenleyerek çocuklara armağan eden İskender Paydaş, bu defa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için bir marş yaptı. Sözleri İskender Paydaş ve Kamufle'ye, müziği İskender Paydaş'a ait olan "Adımız 19 Mayıs" marşı, ilk kez 19 Mayıs'ta sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Nilüfer Gençlik Korosu ve Nilüfer Oda Orkestrası'nın yanı sıra Ferman Akgül, Harun Tekin, Kamufle, DJ Funky C gibi değerli isimlerin de katkısıyla yapılan marş için, Türkiye'nin en iyi rock davulcularından oluşan Yıldızlar Orkestrası da projede yer aldı.

Yıldızlar Orkestrası'nda; Özge Metin, Metin Türkcan, Yağmur Sarıgül, Şebnem Keskin, Tarkan Gözübüyük, Cemre Kabas, Cenk Ünnü, Aykan İlkan, Burak Gürpınar, Muzaffer Kalyoncu, Murat Cem Ergül, Özgür Can Öney, Leyan Senay, Ozan Ünlü gibi isimler yer alarak projeye katkıda bulundu.

İskender Paydaş ile Nilüfer Belediyesi sosyal medya hesaplarında canlı yayına katılan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, projeye katkıda bulunan bütün müzisyenlere teşekkür etti. DJ Funky C (Cem Nadiran) moderatörlüğünde gerçekleşen canlı yayına Turgay Erdem ve İskender Paydaş'ın yanı sıra Ferman Akgül ve projeye destek veren Gökhan Özoğuz da katıldı.

Başkan Turgay Erdem, "Adımız 19 Mayıs" şarkısının bayram coşkusunu katladığını belirterek, "Bu projede sizlerle beraber yer almaktan mutluluk duyuyorum. Değerli sanatçılarımıza 19 Mayıs'ın 101. yılında böyle güzel anlamlı bir müzikle bizi buluşturdukları ve gençlere armağan ettikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi sürecinin kültür sanat etkinliklerine ciddi bir engel olduğunu da belirten Erdem, "Pandemi bize dijital ortamı kullanma alışkanlıklarını da getirdi. Ama biz kucaklaşmak, yan yana olmak, birlikte şarkı söylemek istiyoruz. Umarım bunu kısa zaman içinde yapabiliriz" diye konuştu.

Paydaş: Gençlere moral vermek istedik

İskender Paydaş da Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan şarkıyı gençlere armağan ettiklerini söyledi. Paydaş, pandemi sürecinde evde kalan 20 yaş altı gençlere moral vermek için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Paydaş "Hem gençlere moral vermek hem de bir marş da biz ekleyebilir miyiz Türkiye'nin repertuarına diyerek yola çıktığımda Ferman da benimle birlikte olmayı kabul etti. Nilüfer Belediyesi bize çok hızlı dönüş yaptı bu konuda çok teşekkür ederiz. Nilüfer Belediyesi Gençlik Korosu'ndakiler evlerinden söyledi ve çaldı. Türkiye'nin seçkin rock müzisyenlerini bir araya getirmek istedim. Bir spor salonunda sosyal mesafeyi de gözeterek çaldık. Bu benim bir hayalimdi aynı zamanda. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Bu sefer gençlerimize ağabeyleri, ablaları olarak biz müzisyenler elimizden gelen desteği eşlik ederek vermek istedik. Ne kadar çok müzisyen birlikte çalarsak gençlere de o kadar moral verebiliriz diye inanmıştık onu da yaptık" diye konuştu.

Canlı yayına katılan sanatçı Ferman Akgül de projenin çok değerli olduğunu belirterek "Atatürk'ü andığımız, onun bize hediye ettiği bu özel günleri herkesin eve kapanmasıyla coşkuyla kutlayamayacağız diye düşünüyordum ve İskender'den gelen telefonla tamam dedim. Tam da yapılması gereken şeydi, müziğin gücüyle bu günü anlatmak çocuklarımıza ifade etmek çok doğru olacak" dedi.

Gökhan Özoğuz da projenin çok güzel olduğunu belirterek "Çok sağlam ekip var. Önümüze koymuş olduğunuz amaç müthiş. Kesinlikle Nilüfer Belediyesi'nin vermiş olduğu destek takdire şayan. Projede bulunan herkes çok ehil ve yerinde yapmışlar her şeyi" diye konuştu.

"Adımız 19 Mayıs" Marşı'nı ve klibini https://www.facebook.com/NiluferBel/videos/1100752616962546/ linkinden izleyebilirsiniz. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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