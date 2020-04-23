İskender Paydaş, çocuklarla "100 kere 23 Nisan" dedi İskender Paydaş, çocuklarla "100 kere 23 Nisan" dedi Ünlü müzisyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Nilüferli Çocuklarla farklı bir projeye imza attı.

İskender Paydaş, çocuklarla "100 kere 23 Nisan" dedi

BURSA - Ünlü müzisyen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Nilüferli Çocuklarla farklı bir projeye imza attı.

Korona virüs sebebiyle evlerinden çıkmayan Nilüfer Çocuk Korosu, İskender Paydaş ile okudukları parçayla büyük beğeni topladı.

İskender Paydaş, 100 kere 23 Nisan Projesi'nde Ferman Akgül ve Nilüfer Çocuk Korosu ile bir araya gelerek tüm dünya çocuklarına bir şarkı armağan etti. Herkesin bireysel olarak evlerde çalıştığı ve seslendirdiği şarkı, kısa sürede büyük beğeni kazandı. Nilüfer Çocuk Korusu Şefi Suat Şahin yönetiminde çocuklar kısa sürede neler başarabileceklerini ortaya koydu.

Sosyal medyadan da paylaşılan video, çok kişi tarafından izlendi.

Kaynak: İHA