İskender padişahı korumayı başarabilecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, çocuklar ve onlarla birlikte ailelerin de severek izlediği Tozkoparan İskender, akılda kalan tüm soruların cevap bulduğu sezon finaliyle ekranlara geliyor…

5 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'da ekranlara gelecek olan Tozkoparan İskender'in final bölümünde neler olacak:

İskender, özel güçleri sayesinde Salih, Fikri ve Mavi Ay'ı zindandan kurtarmayı başarır ve padişaha düzenlenecek suikast girişimini engellemek için harekete geçer. Ancak yeniçerilerin Tozkoparanları casus sanması işleri bir hayli zorlaştırır. Üstelik Zamangaç'a da el konulduğundan, Mavi Ay'ın günümüze dönebilmesi imkânsız gibi görünmektedir. Tozkoparanlar geçmişte karşılaştıkları sorunlarla boğuşurken, günümüzde de Kasırga'nın başı beladadır. Kasırga'nın karşılaşmaya getirdiği hileli oklardan birisinin tirkeşlerinde kalması, Tayfun'un bütün inancının yıkılmasına yol açar. Diğer yandan geçmişte padişahı öldürmek için adamlarıyla son hazırlıklarını yapan Venedikli casus Giovanni, Tozkoparanların hapiste olmasına çok güvenmektedir. Fakat Tozkoparanlar, İskender'in liderliğinde padişahı korumak için pazar yerinde hazır beklemektedir. Giovanni'nin adamları padişahı öldürmek için harekete geçince, Tozkoparanlar için işin ne kadar zor olduğu ortaya çıkar. Arda, Asya, Elif, Sinan, Fikri ve Salih, her yönden gelen tehditlere karşı canla başla mücadele ederken, kılık değiştiren Giovanni aradan sıyrılır ve yalnız kalan padişahı öldürmek için çok büyük bir fırsat yakalar. İskender, padişahı koruyabilmek için pazar yerinin üstündeki çatılardan uçarcasına koşarken, Giovanni'nin padişahı öldürmek üzere fırlattığı ok yaydan çıkar.

Kasırga TAYGU Koleji'ni zafere taşıyabilecek mi? Yaptığı hile dönüp dolaşıp kendisini bulan Tayfun ne yapacak? Tozkoparanlar'ı pazar yerinde neler bekliyor? Zamangaç'ın yokluğunda Mavi Ay geçmişte mi kalacak? Giovanni'nin padişahı öldürmek için yaptığı plan işe yarayacak mı? İskender görevini yerine getirip padişahı korumayı başarabilecek mi?

Kaynak: Bültenler