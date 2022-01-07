İskender Şipşok'un etkisinde kalmıştır ve hareket edememektedir. Zamanbozanlar İskender'in süper güçlerini yok ettiklerini düşünerek kaçmayı başarırken, Ahriman arkada kalarak Zamanın Çocuğu ile arasındaki husumeti tamamen ortadan kaldırmak ister. Lakin hesaba katmadığı bir şey vardır; o da İskender'in yalnız olmadığıdır. Günümüze geri döndüklerinde hem Tozkoparanları hem de Zamanbozanları büyük sürprizler beklemektedir. Mavi Ay Türk Sporları saldırıya uğramıştır. Pelin ve Bora, bu durum karşısında tüm Pençe öğrencileri önünde Cenk, Efsun ve Haluk'a açıklama yapar. Asya ve Sinan saldırıdan Pençe'yi sorumlu tutsa da Salih elde kanıt olmadan acele hareket etmemek gerektiğini öğütler. Mavi Ay bir delil elde edebilmek için Pençe'yi gözetim altında tutarken, İskender'in telefonuna kimliği belirsiz bir kişiden gelen mesaj onu Mavi Ay'ın yanından uzaklaştırır.

İskender'i ortadan kaldırmak isteyen Ahriman'ı neler bekliyor? Pelin ve Bora yaptıklarının karşılığında nasıl bir tepki görecek? Mavi Ay saldırıyı Pençe'nin gerçekleştirdiğini ispatlayabilecek mi? İskender'in süper güçleri yok oldu mu? İskender'e gelen gizemli mesajı kim attı, mesajda neler yazıyor?

Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlasıyla Tozkoparan İskender, otuz dördüncü bölümüyle 9 Ocak Pazar günü saat 17.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

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