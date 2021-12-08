İşkenceyle suçlanan koca 'sadece birkaç kez vurdum' dedi, serbest kaldı

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ADANA'da eşi Serhat K.'nin (28) darp ederek ölümle tehdit ettiği Suzan K.'yi (31) polis kurtardı. Eşinin sürekli kendine şiddet uygulayıp, işkence yaptığını ileri süren Suzan K. sığınma evine yerleştirildi. "Eşime sadece birkaç kez vurdum" diyerek kendini savunan Serhat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 5 Aralık saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Suzan K.'nin eşi Serhat K. tarafından alıkonup, işkence gördüğü ihbarı üzerine eve, polisler geldi. Ekipler, darp edilmiş halde buldukları Suzan K.'yi adli tıp kurumuna götürdü. Serkan K. ise gözaltına alındı. Darp raporu verilen Suzan K., eşini kendine işkence yaptığını belirterek, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Serhat K. ise ifadesinde eşinin suçlamalarını reddetti. Eşinin çocuk yapmadığını, 'Para kazanmaya başlarsan olabilir' diyerek şart koştuğunu anlatan Serhat K. "Bu yüzden aramızda gerginlik yaşandı. Kendisine gelmesi için eşime birkaç kez vurmak zorunda kaldım. Ertesi gün ayrı yattığımız için eşime nedenini sordum. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı" dedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Serhan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.