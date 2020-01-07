İşkenceyi Önleme Komitesinden Danimarka'ya "mülteci" uyarısı
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İşkenceyi Önleme Komitesinden Danimarka'ya "mülteci" uyarısı

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), Danimarka'da mülteci kamplarındaki kötü koşulların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

07.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:16
İşkenceyi Önleme Komitesinden Danimarka'ya

bünyesinde faaliyet gösteren İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), 'da mülteci kamplarındaki kötü koşulların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Komitenin ülkeye ilişkin raporunda, mültecilerin yaşadığı koşullara ilişkin 2014'te yapılan uyarıların ardından alınan önlemlere ilişkin bu yıl yapılan incelemelere yer verildi.

Raporda, Danimarka'da tarafından gözaltına alınan kişilere tanınan yasal güvencelerin yetersizliği ve mültecilerin içinde bulunduğu koşullar konusunda duyulan endişeler paylaşıldı.

Cezaevlerinde de incelemelerde bulunan komitenin, buradaki koşulların da yetersiz olduğunu tespit ettiği kaydedilen raporda, Danimarkalı yetkililere cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Raporda, mülteci kamplarındaki kötü koşulların kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu koşulların iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA
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