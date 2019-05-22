İşkenceyi Önleme Komitesi: İnceleme Tamamlandı, Raporun Yayınlanması İçin Ankara'nın Onayı Gerekiyor

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), 6-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Türkiye'deki cezaevlerinde incelemelerde bulundu. Altı kişilik heyet Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Şanlıurfa'da polis nezarethanesi ve cezaevlerinde tutulan yüzlerce kişi ile görüştü. Mykola Gnatovskyy başkanlığındaki heyet, PKK lideri Abdullah Öcalan'la birlikte dört mahkumun bulunduğu İmralı F Tipi Kapalı Cezaevi'ni de ziyaret etti.

Euronews Türkçe'ye konuşan heyet başkanı Gnatovskyy, cezaevlerinde işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili olarak, tutuklular ile yaptıkları görüşmeler neticesinde somut tespitlerde bulunduklarını söyledi. Gnatovskyy, ellerindeki bulguların açıklanması içinse gizlilik koşulları gereği, Avrupa Konseyi üyesi Türkiye'nin onayını beklemek zorunda olduklarını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle