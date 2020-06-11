İşkenceye uğrayan kadını polis kurtardı
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İşkenceye uğrayan kadını polis kurtardı

İşkenceye uğrayan kadını polis kurtardı Adana'da polis, ev içerisinde işkenceye uğradığı iddia edilen kadını, baskın düzenleyerek kurtardı.

11.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 11.06.2020 21:58

İşkenceye uğrayan kadını polis kurtardı

ADANA - Adana'da polis, ev içerisinde işkenceye uğradığı iddia edilen kadını, baskın düzenleyerek kurtardı. Kadına işkence ettiği öne sürülen kişi de gözaltına alındı.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir kadının evde alıkonulduğu ihbarı aldı. Bunun üzerine polis, eve baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında vücudunda kesikler ve darp izleri bulunan Semiha N. isim kadını kurtardı. Olay yerine gelen ambulans Semiha N.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Semiha N.'yi işkence ettiği öne sürülen şahıs ise mahallede yapılan arama çalışmaları sırasında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İşkenceye uğrayan kadını polis kurtardı

Kaynak: İHA

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