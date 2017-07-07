İşkenceye maruz kalan 'Masum' yeni ailesine kavuştu



MANİSA - Manisa'da pitbull cinsi köpeklerle saldırtılan ve bıçaklanan Masum isimli sokak köpeği, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hayata döndü. Tedavisi tamamlanan ve yaşadığı travmayı atlatan Masum, yeni ailesiyle buluştu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesinde 19 Mayıs tarihinde üç genç gezdirdikleri pitbull cinsi köpeklerini sokak köpeğinin üzerine saldırttı. Can havliyle kaçmaya çalışan köpeği önce tekmeleyen ardından da bıçaklayan saldırganlar olayın ardından kayıplara karıştı. Olayla ilgili açılan soruşturma sonrası kaçan saldırganlardan 2'si güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıslara para cezası verildi. Yaralı köpeğin imdadına ise Manisa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 'Masum' adı verilen köpeğin bakımını ve tedavisini titizlikle yaptı. Yaşadığı travmayı atlatan Masum, kendisini sahiplenen yeni ailesiyle buluşturuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, yaşanan süreci şöyle anlattı: "Bu olaya karışan üç kişi var. İkisi yakalandı. Birine 6 bin lira diğerine 12 bin lira para cezası verildi. Üçüncü saldırgan da aranıyor. Bu cezalar yeterli mi değil mi onu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Umuyoruz bundan sonra böyle olaylar yaşanmaz. Hayvanların yaşam haklarının yasayla güvence altına alınması ve cezaların artık çok daha caydırıcı olmasını umuyoruz" diye konuştu. Akbaş, Masum'un sağlığı ve güvenliği ile ilgili takiplerin de sürdürüleceğini vurguladı.

Onu çok seviyoruz

Ayşegül Ayten, "Masum bizim kapımızın önünde yatıyor sürekli. Biz onun adını 'Aslan köpeği' koyduk. Evimizin önünde yaşanan bu olaya çok üzüldük. Neyse ki artık sağlığına kavuştu ve geri döndü. Çocuklarım onu çok seviyor" dedi. Masum, Manisa Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği kulübede ve yeni ailesinin gözetimi altında doğal ortamında yaşamaya devam edecek.