İşkenceden tutuklanan zanlı boğduğu kedinin sevmeye çalışırken saldırdığını söylemiş

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokakta işkence ettiği kediyi boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlının, ifadesinde olayın hayvanı sevmeye çalıştığı sırada saldırması sonucu meydana geldiğini öne sürdüğü öğrenildi.

S.A'nın savcılıktaki ifadesinde işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Hayvansever olduğu yönünde savunma yapan S.A'nın, "Hayvanlarla bir problemim yoktur. Arabanın altında bir kedi gördüm ve sevmek için eğildim. Daha sonra kedi bana birden saldırdı. Kolumda çizik, montumda da yırtık izleri var. Refleks ile kediyi alıp yere doğru savurdum." beyanında bulunduğu öğrenildi.

Önceki gün Merkez Mahallesi'nde bir kedinin telef edildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki 40'tan fazla güvenlik kamerası görüntüsünü incelemiş, yürürken sokak kedilerini yanına çağırıp birisini sevdikten sonra kaldırıma fırlatarak işkence yapan, hayvanı boğarak telef eden kişinin S.A. olduğunu saptamıştı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.