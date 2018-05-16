"İşkenceci" Lakaplı Gina Haspel'e, CIA Direktörlüğü İçin İlk Onayı Aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA Direktörü adayı gösterdiği "işkenceci" lakaplı Gina Haspel, ilk onayı Senato İstihbarat Komisyonu'ndan aldı.

"İŞKENCECİ BİR İSİM SENATODA ONAY ALAMAZ"

Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay alarak Dışişleri Bakanlığı görevine resmen başlaması üzerine ayrıldığı Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne vekaleten Gina Haspel getirilmiş, Trump'ın aday gösterdiği Haspel'in bazı Beyaz Saray yetkililerinin "işkenceci bir isim Senatoda onay alamaz" şeklindeki endişelerini dile getirmesinin ardından adaylıktan geri çekilmek istediği iddia edilmişti.

CIA ADAYLIĞI İÇİN İLK ONAYI ALDI

Ajansların son dakika duyurduğu haberde, Amerika Komitesi Haspel'in CIA adaylığını onayladı.

İŞKENCE GEÇMİŞİNE RAĞMEN ONAYLANDI

ABD Senatosunda 51'e 49 üstünlüğü bulunan Cumhuriyetçilerin fire vermemesi halinde Haspel'in onay almasının beklendiği kaydedilmişti, ajansların son dakika olarak duyurduğu haberde, Senato'nun Haspel'in adaylığını "işkence geçmişine" rağmen onayladıkları açıklandı.

"GİNA HASPEL'İ TERÖRE KARŞI ÇOK SERT DİYE İSTEMİYORLAR"

Haspel'e her zaman destek olan Trump, Twitter hesabından "CIA Direktörü için son derece saygın adayım Gina Haspel'i teröre karşı çok sert diye istemiyorlar, çünkü kendisi Teröristlere karşı çok sert biri. Kazan Gina!" demişti.

İŞKENCE YAPMAYACAĞINA DAİR SÖZ VERMİŞTİ

Haspel, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde senatörlerin sorularını yanıtlayan Haspel, işkence soruları karşısında da söz vererek, "Şahsi taahhüdümü ortaya koyarak şunu söyleyebilirim ki benim yönetimim altında CIA, bir daha bu tür bir tutuklama ve sorgulama programına dönmeyecektir" şeklinde vaatte bulunmuştu.

2000 YILINDA ANKARA'DA GÖREV YAPTI

Haspel'in kariyerine ilişkin CIA tarafından paylaşılan bilgilerde, Haspel'in Türkçeye akıcı derecede hakimiyet sağladığı da belirtilirken, Haspel'in 2000 yılında da Ankara'da görev yaptığı belirtiliyor. Türkçeyi burada öğrendiği belirtilen Haspel'in bu sebeple kasıtlı olarak yerleştirildiği belirtiliyor.