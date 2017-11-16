İşkenceci İşletmeci ve Çalışanları Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 saat boyunca çatal ile müşterisine işkence yapıp 120 bin liralık senet imzalattığı iddia edilen işletmeci ve 4 çalışanı tutuklandı.



İddiaya göre, Torba Mahallesi'nde bir eğlence mekanına giden Emrah K. önüne gelen hesabı pahalı bulunca hesaba itiraz etti. İtirazın ardından işletme sahibi Tahsin Ö., Emrah K.'nın masasına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Emrah K. odasına çağıran Tahsin Ö. yanında çalışan Kazım K., Aydın D., Abdurrahman D. ve Mahmut K. ile birlikte işkence yapmaya başladı. Emrah K.'ya, 3 saat boyunca 5 kişi vücudunun çeşitleri yerlerine çatal batırarak işkence yaptı. Pompalı tüfek ile tehdit ederek zorla 120 bin liralık senet imzalattırılan Emrah K. işkencenin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Cumhuriyet başsavcılığınca açılan soruşturma sonucunda Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü eğlence mekanına baskın yaparak tüm çalışanları sorguya çekti. Polis ekipleri mekanın arka bahçesine gömülü olan Emrah K.'ya ait 6 adet 20 bin liralık senet ve kendi el yazısıyla yazılmış not buldu. Olayın ardından işletme sahibi Tahsin Ö. çalışanları Kazım K., Aydın D., Abdurrahman D. ve Mahmut K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 kişi adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA