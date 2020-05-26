İşkenceci gaspçı kıskıvrak yakalandı
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İşkenceci gaspçı kıskıvrak yakalandı

Gaziantep'te gözüne kestirdiği kişileri silah zoruyla soyan, tehdit edip hürriyetinden yoksun bırakarak işkence eden şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İşkenceci gaspçı kıskıvrak yakalandı
26.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:49

Gaziantep'te gözüne kestirdiği kişileri silah zoruyla soyan, tehdit edip hürriyetinden yoksun bırakarak işkence eden şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Silah zoruyla 4 kişiyi rehin alıp işkence eden ve çeşitli gasp suçlarına karışan 25 yaşındaki C.S. polisin 2 aylık takibi sonucu kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. polislere güçlük yaşattı. C.S. o anlarda kendisini görüntüleyen gazetecilere de tekme ile saldırdı. Güçlükle sakinleştirilen şüpheli, hakim karşısına çıkartıldı.

Şüpheli C.S. ayrı günlerde 5 kişiyi silah zoruyla rehin alarak işkence yaptı. İşkencede rehin aldığı kişileri çeşitli yerlerinden yaraladı. C.S., farklı günlerde karıştığı gasp olaylarında silah çekerek 7 bin lira, 6 cep telefonu, 2 çeyrek ve yarım altını çaldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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