İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim (3)

05.02.2021 17:22 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:27
İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim (3)

'ONU ELEKTRİĞE BAĞLAYACAĞIM'Avukat Ahmet Onaran, Melek İpek'in ağır travmayı uzun süredir yaşadığını, o gece işkencenin, eziyetin ve tehditlerin en üst noktaya taşındığını anlattı.

'ONU ELEKTRİĞE BAĞLAYACAĞIM'

Avukat Ahmet Onaran, Melek İpek'in ağır travmayı uzun süredir yaşadığını, o gece işkencenin, eziyetin ve tehditlerin en üst noktaya taşındığını anlattı. Cezaevinde İpek'i ziyareti sırasında yeni şeyler öğrendiğini aktaran Avukat Onaran, "Melek'e bunlar yapılırken maktul hakkında başka bir kadın tarafından alınan uzaklaştırma kararı var. 15 Aralık 2020 tarihinde alınmış ve devam ediyor. Antalya 1. Aile Mahkemesi tarafından verilmiş. Silahı teslim etmiş. Evde 4 silah daha var. Melek kendine geldikçe, olayın şokunu atlattıkça bizi dağlayan, dosyaya katkısı olan şeyler ifade ediyor. O kadının koruma kararının dolmasını bekliyor. Dün akşam söyledi. Kendisine, 'Ben artık onun yüzünü dövmeyeceğim, yaralamayacağım evden güneş panelinden aldıkları enerji var, onu elektriğe bağlayacağım' demiş" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Barış Manço Feyza Aktan Demet Akalın Hüner Coşkuner
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:30:38. #1.16#
title