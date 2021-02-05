İşkenceci eşini öldüren tutuklu Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim (3)

'ONU ELEKTRİĞE BAĞLAYACAĞIM'

Avukat Ahmet Onaran, Melek İpek'in ağır travmayı uzun süredir yaşadığını, o gece işkencenin, eziyetin ve tehditlerin en üst noktaya taşındığını anlattı. Cezaevinde İpek'i ziyareti sırasında yeni şeyler öğrendiğini aktaran Avukat Onaran, "Melek'e bunlar yapılırken maktul hakkında başka bir kadın tarafından alınan uzaklaştırma kararı var. 15 Aralık 2020 tarihinde alınmış ve devam ediyor. Antalya 1. Aile Mahkemesi tarafından verilmiş. Silahı teslim etmiş. Evde 4 silah daha var. Melek kendine geldikçe, olayın şokunu atlattıkça bizi dağlayan, dosyaya katkısı olan şeyler ifade ediyor. O kadının koruma kararının dolmasını bekliyor. Dün akşam söyledi. Kendisine, 'Ben artık onun yüzünü dövmeyeceğim, yaralamayacağım evden güneş panelinden aldıkları enerji var, onu elektriğe bağlayacağım' demiş" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN