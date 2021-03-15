İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (5)
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İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (5)

15.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 23:14
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: Rüyasında onu terk ettiğimi görür, döverdi (5)

İKİNCİ DURUŞMADA KIZLARI DİNLENECEKDuruşmanın ardından adliyeden çıkan Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, duruşmada birçok şeyi ilk defa Melek İpek'in ağzından duyduğunu ve şok yaşadığını söyledi.

İKİNCİ DURUŞMADA KIZLARI DİNLENECEK

Duruşmanın ardından adliyeden çıkan Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, duruşmada birçok şeyi ilk defa Melek İpek'in ağzından duyduğunu ve şok yaşadığını söyledi. Avukan Onaran, mahkeme heyetinin dosyayı önemsediğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Mahkeme heyeti duruşmada Melek İpek'in savunmasını dikkatli ve özenli bir şekilde aldı. Maktul Ramazan İpek'in yakınları da dinlendi. Şu an itibariyle tutukluluğunun devamına karar verildi. Bizim ilk günden itibaren Melek İpek'in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığına inancımız sonsuzdur. İkinci duruşmada İpek'in kızları pedagog eşliğinde dinlenecek. Adli tıpta rapor alan doktor dinlenecek. Birkaç husus var. Melek İpek duruşma boyunca ağladı. Kayınpederi ve kayınvalidesine başsağlığı diledi. Anlattığı bir kısım konuları da biz ilk defa duruşmada duyduk ve şok olduk. İlişkinin başlama süreci üzücü."'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Duruşma süresince kızının anlattıklarını gözyaşlarıyla dinleyen Melek İpek'in babası Menderes Çelik, birçok şeyi kendisinin de ilk kez duyduğunu belirterek, "Allah kimsenin başına vermesin, çok üzücü. Adalete güveniyoruz" dedi. Melek İpek'in annesi Hatice Çelik de adalete güveninin sonsuz olduğunu söyledi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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