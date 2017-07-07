Işkenceci Baba Katil Çıktı

Mardin'de yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki oğlunu evin avlusunda bulunan sedire iple bağlayarak, üzerine su döküp, halatla döven ve tutuklanan 72 yaşındaki Sinan A.'nın, 30 yıl önce de kadın cinayeti işlediği ortaya çıktı. Olayın görüntüleyen Y.K. adlı vatandaş, Sinan A.'yı çocuğu dövmemesi için evinin damından defalarca uyardığını anlattı.



Mardin'in merkez Artuklu ilçesine bağlı Akıncı köyünde 72 yaşındaki Sinan A., önceki gün, ikinci eşinden olan oğlu B.A.'yı, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle evin avlusunda bulunan sedire iple bağlayarak, üzerine su döküp, halatla dövmüştü. Olaya ilişkin görüntülerin jandarmaya iletilmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, köye baskın düzenleyerek, Sinan A.'yı gözaltına almıştı. Sinan A., ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.



"GÖRÜNTÜLERİ ÇEKMESEM SUÇU İSPATLAYAMAZDIM"



Görüntüleri çeken ve jandarmaya ileten Y.K. adlı vatandaş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Olay anını anlatan Y.K., "Evimin bahçesinde duruyordum. Bağırma sesleri geldi. Acilen dama çıktım. Bizim komşu çocuğunu elini bağlamış hortumla dövüyordu. Sinan A.'ya seslendim, 'Niye yapıyorsun' dedim. Sesini çıkarmadı. Devam etti dövmeye. Ben de kameraya kaydettim kanıt olması için. Ardından tekrar uyardım ama dinlemedi. Birkaç kez uyardıktan sonra çocuğu bıraktı. Ben de görüntüleri jandarmaya verdim. Sosyal medyaya görüntüleri ben vermedim. Sosyal medyada, 'Bu görüntüyü çeken de ceza almalı' diye yorum yapıyorlar. Ben bu görüntüleri çekmeseydim nasıl suçu ispat edebilirdim. Komutanlara başka türlü ispatlayamazdım" dedi. Öte yandan Sinan A.'nın, yaklaşık 30 yıl önce kadın cinayeti nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve 16 yıl ceza yattıktan sonra Ecevit affıyla tahliye edildiği öğrenildi.



(Beril Solmuşgül - Murat Akgül/İHA)