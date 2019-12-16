İşkence ve zulümden kaçan Uygur anlatıyor
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İşkence ve zulümden kaçan Uygur anlatıyor

Çin'in Sincan bölgesinde, Pekin'in "eğitim merkezi" olarak nitelendirdiği kamplardan kurtulan Gülbahar Celilova'nın yeni evi Türkiye. Bundan bir yıl önce torununu tekrar görmeyi hayal dahi edemeyeceğini söyleyen Celilova yaşadığı işkence ve aşağılanmayı DW'ye anlattı.

16.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:47

Çin'in bölgesinde, 'in "eğitim merkezi" olarak nitelendirdiği kamplardan kurtulan Gülbahar Celilova'nın yeni evi Türkiye. Bundan bir yıl önce torununu tekrar görmeyi hayal dahi edemeyeceğini söyleyen Celilova yaşadığı işkence ve aşağılanmayı DW'ye anlattı.



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: İşkence ve zulümden kaçan Uygur anlatıyor
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