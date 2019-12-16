: İşkence ve zulümden kaçan Uygur anlatıyor

16.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:47

Çin'in Sincan bölgesinde, Pekin'in "eğitim merkezi" olarak nitelendirdiği kamplardan kurtulan Gülbahar Celilova'nın yeni evi Türkiye. Bundan bir yıl önce torununu tekrar görmeyi hayal dahi edemeyeceğini söyleyen Celilova yaşadığı işkence ve aşağılanmayı DW'ye anlattı.

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