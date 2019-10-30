İşkence ve cinsel istismar: Yemen'de mahsur kalan Afrikalı göçmenlerin hikayesi

30.10.2019 18:52

Her yıl on binlerce Doğu Afrikalı göçmen, savaşın vurduğu ülke Yemen üzerinden Suudi Arabistan'a geçerek burada bir iş bulup çalışma umudu ile yola çıkıyor. Ancak sadece yeterince şanslı olanları bu yolculuğu tamamlamayı başarabiliyor. Yemen'den çıkamayan binlercesi ise işkence ve ölümlerle dolu bir dünyaya esir düşüyor.



Doğu Afrikalı göçmenler, beraberinde yoksulluktan kaçma hayallerini de alarak ayaklarındaki dayanıksız sandaletleri ile evlerini terk ediyor. Amaçları ve umutları, Suudi Arabistan'da işçi, temizlikçi ya da hizmetçi olarak çalışmak ve ailelerine destek olmak. Euronews.com'da Görüntüle