İşkence mağduru kadınlara ikinci darbeyi çevreleri vuruyor (1)

MERYEM GÖKTAŞ/ÖMER KOPARAN - Beşşar Esed rejimince 11 ay alıkoyulan, cezaevinde doğum yapmak zorunda kalan ve çıktıktan sonra eşi tarafından terk edilen Sündüs Fülfüle, kendi ayakları üzerinde durabilmek için üçüncü kez üniversite okuyor.

Lazkiyeli öğretmen Sündüs Fülfüle, iki üniversite mezunu. Hemşirelik ve ilahiyatın ardından şimdi de Özgür Halep Üniversitesinde siyaset bilimi öğrenimi gören Fülfüle, 40 yaşında ve iki çocuk sahibi.

Hamile olduğu sırada 8 aylık bebeğine de bakan ve bu sırada alıkonulan Fülfüle, tutuklanma sürecini AA muhabirine şu sözlerle anlattı:

"Devrimin başında öğretmenlik yapıyordum. 10'uncu ve 11'inci sınıflara fıkıh ve kelam dersleri veriyordum. Dera'da devrim başlayınca bize de cesaret geldi. Kadınlar olarak Lazkiye'de edebimizle ahlakımızla devletimize karşı gelmeden gösterilere başladık. Sadece reform yapılmasını ve tutuklamaların azalmasını talep ediyorduk.

Hedef başta hiçbir şekilde rejimi devirmek değildi. 1980'deki Hama katliamı döneminden cezaevinde kalan birçok insan vardı, onların hakkını arıyorduk. Maaşların artmasını talep ediyorduk. Gösterilere kadın arkadaşlarla başladık. Bir anda bulunduğumuz alanın giriş ve çıkışları kapatıldı. Erkekler de protestolara dahil oldu. Onlarla istihbarat ve güvenlik güçleri de girdi. O günkü protestoda ben ve yanımdaki 3 kadın tutuklandık. Toplam 16 kişiyi tutukladılar."

"Tutuklandıktan 4 ay sonra aileme öldüğümü bildirmişler"

Mayıs 2011'de cezaevine girdiğini söyleyen Fülfüle, "11 ay boyunca Adra Hapishanesi'nde kaldım. Tutuklandığımda kızım 8 aylıktı ve hamileydim. Tutuklandıktan 4 ay sonra aileme öldüğümü bildirmişler." dedi.

Fülfüle doğumu yaklaştığında askeri hastaneye götürüldüğünü, bir hemşirenin ricasını kabul etmesi ile ailesine telefon edebildiğini dile getirdi.

Ailesinin, savcıya yüksek miktarda rüşvet vermesi üzerine bebeğiyle döndüğü cezaevinden çıktığını belirten Fülfüle, güvende olabilmek için çocuklarını da alarak muhaliflerin kontrolündeki alanlara kaçtığını kaydetti.

Kaynak: AA