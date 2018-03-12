Polis İşkence Yaptı Diye Mahkemeye Koştu, Hakaretten Suçlu Duruma Düştü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde görevli eşi polis memuru İ.D.'den boşanmak üzere olan T.D. (32), iddiaya göre, yanında çalıştığı iş adamı H.B. (45) ile ilişki yaşadı. T.D., bir süre sonra H.B.'yi "Elimde cinsel içerikli görüntülerin var" diyerek, eşinin çalıştığını Mazıdağı'na gelmesini istedi. H.B.'nin burada, 5 Eylül 2016 tarihinde, polisler tarafından dövülerek, işkenceye maruz kaldığı öne sürüldü. Kaldırıldığı hastanede, kafa travması, 3 kaburga kemiği kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma alınan H.B.'nin şikayeti üzerine açılan soruşturmada 4 polis hakkında 'işkence' suçundan 12 yıl, iş adamı H.B. hakkında da ise 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SANIKLARDAN BİRİ FETÖ KAPSAMINDA YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Dosyaya gelen evrakı okuyan mahkeme başkanı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve sanık avukatlarının yurt dışına kaçtığını iddia ettiği firari sanık E.T.'nin halen yakalanamadığını söyledi.

MAĞDUR İŞ ADAMINA 2 YIL HAPİS İSTEMİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, iş adamı H.B.'nin polis ekibine karşı direnişi veya tehdit içerikli hareketi olmadığını; ancak sanık İ.D.'ye küfrettiğini belirtti. Savcı, H.B.'nin 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işlediği konusunda, husumetli olduğu ve arbede yaşadığı polis memuru İ.D.'nin ifadesi dışında somut ve kesin delil olmadığını kaydetti. H.B.'nin, İ.D.'ye küfrederek, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediği belirtilip, 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HAYATİ TEHLİKE VE AĞIR KEMİK KIRIKLARI İŞKENCE SAYILMADI

H.B.'nin aşamalardan beri tutarlı ve istikrarlı ifadeler verdiği belirtilen mütalaada, İ.D. ve A.S.'nin, iş adamını olay yeri ve emniyet binasında, silahtan sayılacak sopa, süpürge sapı ve tüfek dipçiğiyle darbederek, hayati tehlike geçirtecek ve vücudunda ağır kemik kırıklarına sebebiyet verecek şekilde yaraladıkları kaydedildi. Sanıklar hakkında 'işkence' suçundan dava açıldığı belirtilen mütalaada, somut olayda süreklilik ve sistematik eylemden söz edilemeyeceği, sanıkların eylemlerinin, neticesi sebebiyle 'ağırlaşmış kasten yaralama' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcılık mütalaasına karşı söz hakkı verilen iş adamı H.B. ve avukatları Serhat Ölmez, Uğur Can Tozlu ile Erdal Baltalı, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına savunma yapmak üzere süre verilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.