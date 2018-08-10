İşkence Gören At Tedavi İçin İstanbul'a Uğurlandı

İşkence gören at tedavi için İstanbul'a uğurlandı

MARDİN - Mardin'de işkence gören yaşlı at başkasının atını rahatsız ettiği iddiası ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. İlk müdahalesi yapılan at detaylı tedavi için İstanbul'a gönderildi.

Gözünde ödem oluşan ve vücudunda kırbaç izleri olduğu tahmin edilen, yarık yaralar olan at aktif halde binlerce hayvanın tedavi edildiği rehabilitasyon merkezi hekimleri, veteriner teknikerleri ve HAYTAP İl Temsilcisi Veysel Ögdür tarafından koruma ve bakıma alındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralı at 2 günlük beslenme bakım ve sevginin ardından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekleri ile gözünde oluşan ödem tedavisi için yük hayvanları koruma derneği tarafından kurulan bakım merkezin gönderildi. Mardin Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakılan at ilk olarak yaralarına müdahalenin ardından 2 gün boyunca karnı doyuruldu ve saçları taranarak sevgiyle insanlardan korkmaması sağlandı. İşkence gören at ve farklı bir rahatsızlığı olan Midilli atı, Büyükşehir Belediyesi tarafından masrafları karşılanarak İstanbul'da Hayvan Sever ve Yük Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Okan Oflaz'a teslim edilmek üzere gönderildi.

"Vicdan ve merhamet herkeste olmalı"

İşkence gören at hakkında İhlas Haber Ajansına muhabirine bilgi veren HAYTAP İl Temsilcisi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi idari yöneticisi Veysel Ögdür atın başkasının atını rahatsız ettiği için rehabilitasyon merkezine getirildiğini ve atın yaralarının ve aç olmasının umursanmamasının üzücü bir durum olduğunu söyledi. Ögdür, "Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın merhamet sevgisi ve desteği ile Mardin'de bir çok ölüme terk edilen hayvan tedavi görüyor. Tedavisi burada gerçekleştirilemeyen atları İstanbul'a sevk ediyoruz. Bu atımız bize iki gün önce getirildi. Kendi atlarını rahatsız ettikleri için teslim ettiler. Zaten gelir gelmez yüzündeki o yaraları görünce hemen teslim aldık. Hocamızla muayenesinde gözünde problem olduğunu ve genel durumu da kötü olduğu için yıkama ve beslenme tedavisine başladık. Genel bir güzelleştirdik onu, saçlarını falan taradık, sevgi verdik, merhametle yaklaştık güvenini sağladık, daha sonra bizimle yürümeye başladı zaten" dedi.

"Sevgi aşıladık"

Yaptıkları müdahalelerle atın birazcık kendini toparladığını söyleyen Ögdür, "Buradaki bütün arkadaşlarımız sürekli yanına gidip geliyor. Yoğun bir ilgi var üzerinde. Biz sosyal medyada paylaştığımız zaman Okan Oflaz gördü. Yük hayvanlarını koruma derneği başkanı, onu zaten hemen sahiplendi. Önce zaten tedavisi yapılacak ondan sonra da kendi çiftliği var oraya gidecek, orada sevgiyle merhametle daha iç içe, eziyet görmeden ömür boyu bir yasam sürecek. Çünkü bütün belirtiler eziyet üzerine. Birilerinin atlarını rahatsız ettiği için bizim kapımızın önüne getirildi. Yarası, beresi onun umurunda değil, sadece atını rahatsız ettiği için getirdiler"diye konuştu.

"Çok eziyet görmüş"

Yaptıkları incelemeler sonrasında atın yaşlı olmasından dolayı sahibi tarafından terk edildiğini düşündüklerini belirten Ögdür, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Zaten yüzündeki ve gözünün üstünde oluşan yara ödemi var. Sürekli orada akıntısı oluyor. Sokakta kaldığı süre boyunca sürekli eziyet görmüş, yemek yiyememiş çok zayıf geldi, geldiği gün zaten bir el arabası yemek yedi. Gözünün üstündeki kısım bizi üzdü, yüzü gözü kan içinde geldi bize, hemen aldık onu böyle güzel bir bakıma soktuk. Hiçbir şey yapmıyorlarsa eziyet etmesinler. Müdahalede bulunmasınlar yani yardıma muhtaç sonuçta. Görüyorlar hayvanı bir yemek bir su versinler, zor bir şey değil, insan isteyince neler yapıyor. Tüm vatandaşlara hayvanlara karşı duyarlı ve merhametli olmaları çağrısında bulunuyorum".

Rehabilitasyon merkezinde tedavisi devam Midilli atı ve işkence gören at özel hayvan rehabilitasyon merkezi tarafından Mardin Büyükşehir Belediye'nin desteği ile araca bindirilerek İstanbul'a gönderildi.