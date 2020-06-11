İşkence gördüğü iddia edilen kadın, operasyonla kurtarıldı
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İşkence gördüğü iddia edilen kadın, operasyonla kurtarıldı

Adana'da polis, bir evde alıkonulup işkence yapıldığı öne sürülen kadını düzenlenen operasyonla kurtardı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

11.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:25

Adana'da polis, bir evde alıkonulup işkence yapıldığı öne sürülen kadını düzenlenen operasyonla kurtardı, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir evde S.N'nin (28) alıkonulduğu ihbarını alan polis ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Polis, genç kadını evin bir odasında yaralı halde buldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve çok sayıda kesici alet yarası bulunan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kadını alıkoyup işkence uyguladığı ileri sürülen firari zanlıyı bölgede yaptıkları çalışmayla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

İşkence gördüğü iddia edilen kadın, operasyonla kurtarıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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