İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı
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İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı

21.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:53
İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı

Erzurum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boynuna ip bağlanarak işkence gören sokak köpeklerine zabıta görevlileri sahip çıktı.

Erzurum'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boynuna ip bağlanarak işkence gören sokak köpeklerine zabıta görevlileri sahip çıktı. Zabıtalar köpeklerin boynunda ki ipi keserek mama verdi.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı zabıta ekipleri yolda boynuna ip bağlanmış ve gözünden yaralanmış sokak köpeği gördü. Harekete geçen ekipler sokak köpeklerinin boynunda ki ipi keserek, mama verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ERZURUM

İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı
İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı
İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı
İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı
İşkence edilen sokak köpeklerine zabıtalar sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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