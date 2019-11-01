İşkence edilen köpeği Vali Gündüzöz sahiplendi

01.11.2019 20:29

Muş'un Bulanık Belediyesi'nde görevli personellerin işkence ettiği iddia edilen köpeği sahiplenen Muş Valisi İlker Gündüzöz, köpeğin bundan sonraki evinin vali konağı bahçesi olduğunu ifade etti.



Bulanık ilçesinde işkence edildiği iddia edilen köpek 2 günlük aramanın ardından bulunarak Muş'a getirildi. Bulanık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli personellerce Muş Belediyesi Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evine getirilen yaralı köpek, klinikteki ilk tedavisinin ardından koruma altına alındı. Yaralı köpeği görmek üzere hayvan barınağına gelen Muş Valisi İlker Gündüzöz, barınak veterinerinden köpek hakkında bilgi aldı.



Klinik çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, köpeği, Bulanık ilçesinden bularak Muş'a getirdiklerini söyledi. Muş Belediyesine ait hayvan barınağında veteriner hekim tarafından köpeğe müdahale edildiğini ifade eden Vali Gündüzöz, "Cumhuriyet Başsavcılığından rica ettik 'köpeği valiliğe, mülki amirliğe verin' diye rica ettik. Köpek, mülki amirliğe verildi ve burası Muş Belediyesinin hayvan barınağı. Burada veteriner hekimlerimiz var, kliniğimiz var. Veteriner hekimimiz müdahale ediyor" dedi.



"Hayvan kafasına darbe yemiş"



Hayvanın kafasına darbe yediği ve yaralarının olduğunu belirten Vali Gündüzöz, "Hayvan kafasına darbeler yemiş, yara var. Onun tedavisi de yapılacak. Onun dışında köpek uyuz. Uyuz tedavisi de yapılacak. Veteriner hekimimizin söylediğine göre bir hafta, on gün içerisinde kendini toparlayacak" ifadelerini kullandı.



"Köpeğin bundan sonra yuvası vali konağının bahçesi"



Köpeğin bundan sonraki yuvasının vali konağının bahçesi olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, "Köpeğin bundan sonra yuvası; vali konağının bahçesi. Benim bir köpeğim var, ikinci köpeğim oldu. Hayvanseverler müsterih olsun. Bulanık'taki belediye görevlileri hakkında İşin adli boyutu devam ediyor. Ben de idari ve disiplin soruşturması açtım sonuna kadar konuyu götüreceğiz. Gereği yapılacak" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA