İşkence Edilen Köpeği İzmirli İş Kadını Sahiplendi

İşkence edilen köpeği İzmirli iş kadını sahiplendi



VAN - Van'da kulağı kesilerek işkence edilen ve Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ettirilen yavru köpeği İzmirli İş Kadını Mine Jackson sahiplendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sokak hayvanlarının korunmasında bölgenin önemli merkezlerinden biri oldu. Bir süre önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin işkencelerine maruz kalan yavru köpek, bakım merkezindeki tedavisinin ardından tekrar sağlığına kavuştu. Kulağı kesilerek işkence gören köpeğin durumunu yayınlanan haberlerden öğrenen İzmirli iş kadını Mine Jackson, merkezin veteriner hekimi Mahmut Erçili'ye ulaştı. Tedavisi boyunca sürekli yavru köpeği takip eden Jackson, tedavi sonunda köpeği sahiplenmek istediğini söyledi. Yapılan gerekli yasal yazışmaların ardından İzmir'den Van'a gelen Mine Jackson, yavru köpeği sahiplenerek Urla'da ki evine götürdü. Daha önce 4 tane sokak köpeği sahiplendiğini belirten Jackson, "Artık 5 tane köpeğim oldu. İnşallah eşim beni boşamaz. Ne kadar muhtaç hayvan varsa elimden geldiği kadar yardım etmeye ulaşmaya çalışıyorum. Bu güzel köpeğin de artık insanların incitemeyeceği güzel bir yuvası olacak. Hayvanlara duyarlılığından dolayı da Van Büyükşehir Belediyesi Bakım Evine çok teşekkür ediyorum" dedi.

İşkenceye maruz kalan yavru köpeğin tedavisinin tamamlandığını belirten veteriner hekim Mahmut Erçili, "Mine hanım duyarlılık göstererek İzmir'den buraya geldi. Biz mine hanıma bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Eminim ki Mine Hanım köpeğe çok iyi bakacaktır" dedi.

Köpeği sahiplenen Jackson diğer sokak hayvanlarını da unutmayarak Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine 500 kilogram mama bağışladı.