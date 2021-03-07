HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
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HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı

07.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:17

İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce işkence yapılmış baygın haldeki köpek, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulundu.

İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce işkence yapılmış baygın haldeki köpek, bölgede devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bulundu. Yapılan incelemede boynunda ip ve kesik izleri bulunan ve ilk müdahalesi jandarma ekiplerince yapılan köpek, tedaviye alındı. Yüksekova ilçesinin Dilekli köyünde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri, sokak ortasında baygın halde yatan köpeği gördü. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede köpeğin boynunda kesik izleri ve ip bulunduğunu belirledi. Jandarmanın ilk müdahalesinin ardından köpeğe yiyecek ve su verildi. Yaralı köpek, Yüksekova'daki Hayvan ve Rehabilitasyon ve Merkezine götürülerek tedaviye alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı
HAKKARİ İşkence edilen köpeğe, jandarma ekipleri sahip çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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