İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi

17.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:25
İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Behzat U.'nun şiddet uyguladığı eşek, İzmir'e götürülmek üzere Ahbap Derneği yetkililerine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Behzat U.'nun şiddet uyguladığı eşek, İzmir'e götürülmek üzere Ahbap Derneği yetkililerine teslim edildi. 10 yaşındaki Ecrin Yiğit'in, 'Şanslı' ismini verdiği bir günlüğüne kendisine emanet edilen eşek, bundan sonra İzmir'de Şule Çakır'ın çiftliğinde kalacak.

Elbistan ilçesi Horhor Mahallesi'nde Behzat U.'nun bir gözü görmeyen eşeğe işkence yaptığı görüntülerin medyada yer almasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla hayvan, mahalleden alındı. Eşek, kamyonla tedavisi için şehir merkezine götürüldü.

Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü arayarak eşeği İzmir'de Sibel Çakır'ın çiftliğine göndermek istediklerini söyledi. Başkan Gürbüz, eşeği tedavisinin ardından gönderebileceklerini belirtti.İşkence görüntülerini izleyen Ecrin Yiğit, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şule Karagenç'e ulaşarak eşeğe bakmak istediğini söyledi. Ailenin de onay vermesiyle eşek, bir günlüğüne Ecrin ve ailesine teslim edildi. ?İSMİNİ 'ŞANSLI' KOYDUEvinde köpek ve kedi de besleyen küçük Ecrin, bir gözü görmeyen eşeği de çok sevdi. Ecrin Yiğit, yem verdiği eşeğe 'Şanslı' ismini verdi. Gördüğü eziyetten sonra yaşadıklarından dolayı eşeğin çok şanslı olduğunu belirten Ecrin, "Hem bana geldi hem de İzmir'de daha iyi şartlarda yaşayacağı çiftliğe gidecek. Onu çok sevdim. Gideceği için üzülüyorum ama Şanslı adına da orada daha iyi bakılacağı için seviniyorum" dedi.İZMİR'E YOLA ÇIKTI

Ahbap Derneği'nin yetkilileri bugün Elbistan'a gelerek Yiğit ailesinden eşeği teslim aldı. Ahbap üyeleri, Ecrin ve ailesine eşeğe baktıkları için teşekkür ederken, Şanslı'nın bundan sonra çiftlikte daha iyi şartlarda yaşayacağını belirtti.


İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi
İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi
İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi
İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi
İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi
İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise İrem Derici Nilgün Belgün Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:51:12. #1.15#
title