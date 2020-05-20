İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu

AYDIN'da Didim Belediyesi, sahilde faaliyette olan 11 restoran ve kafeteryadan 10'unun denizin içindeki iskele üzerindeki bölümlerini imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıktı.

İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu
20.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:20

AYDIN'da Didim Belediyesi, sahilde faaliyette olan 11 restoran ve kafeteryadan 10'unun denizin içindeki iskele üzerindeki bölümlerini imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımın hukuksuz olduğunu savunan 10 işletmeci yıkım yapılan sahilde pankart açarak, "Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu" diye tepkilerini dile getirdi.

CHP'li Didim Belediyesi, kaçak olduğu gerekçesiyle, Fevzipaşa Mahallesi sahilinde faaliyette olan 11 restoran ve kafeteryadan 10'unun iskele üzerindeki bölümlerini geçen 12 Mart'ta iş makineleri ile yıktı. Ancak, işletme sahipleri iskelelerin üzerindeki bölümlerin yıkılmasının hukuka aykırı olduğunu ileri sürüp, belediyeye tepki gösterdi. Yıkım sırasında iskeledeki özel eşyalarını almak isteyen restoran işletmecisi Şener Bilir (41) iddiaya göre, zabıta ekipleri tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Bilir, darp raporu aldı. İskelelerin yerle bir edilmesinin ardından 10 işletmeci işsiz kaldı. Hukuken haklarını arayacaklarını belirten işletmeciler, koronavirüs nedeniyle bir araya gelemediklerinden bir şey yapamadıklarını belirtip yıkım yapılan sahilde, 'Sözünde durmadın, aldıklarını geri ver. Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu' yazılı pankart açıp, iskelelerini geri istedi. İşletmeciler, iskelelerin yıkılmasının ardından tekrar yapılmaması için sahil ile yol arasına belediye tarafından tel örgü çekilmesine de 'Didim'in başka hiçbir yerinde böyle bir şey yok' diyerek, tepki gösterdi.

'BU BELGELERİ MATBAADA KENDİMİZ BASMADIK'Elindeki resmi evrakı matbaada kendilerinin basmadığını söyleyen işletme sahiplerinden Şener Bilir, "Bizler bu işletmeleri devletimizin bize sunduğu imkan ve resmi evraklarla açtık. İmar Yasası'na uygun şekilde bu iş yerlerini açtık. AYDEM'den resmi olarak elektriğimizi bağlattık. Yapı kayıt belgeleri var ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Didim Belediyesi yazıyor. Tüm evrak mevcut. Bize belediye tarafından numarataj ve buna istinaden ise açma ve çalışma ruhsatı verildi. Bununla birlikte 2018-2020 yılları arasında Didim Belediyesi'ne emlak vergimi de ödedim. Her şeyimiz yasaya uygun. Neden yıkım yapıldığını anlamadık" dedi.'15 ZABITA ÜZERİME GELDİ, DARP EDİLDİM'Yıkım esnasında darp edildiğini de aktaran Bilir, "Tebligatlar geldi ve ertesi gün iskelelerin yıkımları yapıldı. Yıkım esnasında malzemelerimi alırken, zabıta amiri, beraberindeki 15 zabıta memurunu 'Bu dışarı atın' diyerek üzerime saldı. Darp edildim. Darp raporum mevcut. Ama koronavirüs salgını nedeniyle hukuksal mücadelemizi başlatıp, hakkımızı arayamadık" diye konuştu.'YIKILACAK BAZI YERLERİ BİZ ZATEN KABUL ETTİK'Bilir, "Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla sadece toprak üzerindeki mutfak tarzı kısımların yıkımı olduğunu biz zaten kabul ettik. Yıkım içinde bu bölümler için zaten kendilerine müsaade ettik. Denizin içinde suyla kara bağlantısında bulunduğu ve insanların yürümesi için yaptığımız 'bağlantı yolunu' da imara aykırıdır diye yıktılar. Yıkım anında zabıta amiri kepçeyi kullanan kişiden iskeleleri de yıkmasını istedi. Ben o sırada iskelenin üzerine çıktım ve yaptıklarının yasal olmadığını söyledim. İskeleler hakkında yaptırım ya da İdare Mahkemesi kararı olmadığını söyledim. Ellerinde belgeleri olmadığı için yıkımı yapamayacaklarını belirttim, ancak, 'Bunu devletinize anlatırsınız. Elinizdeki evrakların hiçbirinin geçerliliği yoktur" dediler. 'Yıkımdan bir ay sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi buraları aldı' denildi. Burada kulübe ve barakalar yapılıp, belediyeye ait işletmeler yapılacağını öğrendik. Buranın Aydın Büyükşehir tarafından alınıp, alınmadığını araştırdığımda bana verilen cevapta Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Milli Emlak'a ait taşınmazlar üzerinde hiçbir çalışmanın olmadığını öğrendim" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Haber
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
TRT'nin düzenlediği Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci belli oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
İkinci korona dalgasından kaçınmak için nelere dikkat edilmeli? ABD'li uzman yanıtladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Doğumda ısıtıcıyla yanan bebeğin ailesine, 160 bin lira tazminat ödenecek
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Yunanistan'ın '19 Mayıs 1919' açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Sezen Aksu Hande Ataizi Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Lionel Messi İlhan Cavcav Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Galatasaray
Şu an buradasınız: İskelesi yıkılan 10 işletmeci: Bizi korona değil, Didim Belediyesi vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 15:03:16. #1.15#
title