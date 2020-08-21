İskelenin altında sıkışarak suda mahsur kalan kedi, botla kurtarıldı
İskelenin altında sıkışarak suda mahsur kalan kedi, botla kurtarıldıBursa'nın Gemlik ilçesinde, iskelenin altındaki demirlere sıkışarak suda mahsur kalan kedi, cankurtaranlar tarafından botla kurtarıldı.
21.08.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:55
İskelenin altında sıkışarak suda mahsur kalan kedi, botla kurtarıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iskelenin altındaki demirlere sıkışarak suda mahsur kalan kedi, cankurtaranlar tarafından botla kurtarıldı. Deniz botuyla karaya getirilen kedi, hayvan barınağında tedaviye alındı.
Gemlik ilçesinde bulunan iskelede kedi sesi duyanlar, durumu Gemlik Belediyesi ekiplerine haber verdi. İskelenin bulunduğu sahile gelen ekipler, Kumla sahilinde görev yapan cankurtaranlardan yardım istedi. Botla denize açılan ekipler, kedinin iskelenin alt kısmında bulunan demir bölüme sıkıştığını gördü. Sıkıştığı yerden çıkartılan kedi, botla kıyıya çıkartıldı.
Kafese konulan kedi, tedavisi için Umurbey Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Kaynak: DHA