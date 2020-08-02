İskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu
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İskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Çanakkale'deki feribot iskeleleri ve bağlantı yollarında Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

02.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:31

Çanakkale'deki feribot iskeleleri ve bağlantı yollarında Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde dönüşe geçen tatilciler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa yakasına geçişlerin öğleden itibaren yoğunlaşması sonucu hem il merkezi hem de Lapseki ilçesindeki iskelelerin önünde zaman zaman 2 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Kent merkezinden transit geçiş yapan araçlar, görevli ekiplerce Kayserili Ahmet Paşa ile Balıkesir caddelerinde çift sıra olarak depolanıyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ de bayram tatili için feribot planlamasıyla yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında toplam 16 gemiyle sefer yapılıyor.

Arabalı vapurlar, yoğunluk nedeniyle tarifedeki saatleri beklemeden araç kapasitesi dolunca hareket ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri hız kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

İskelelerde tatilcilerin dönüş yoğunluğu

Kaynak: AA

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