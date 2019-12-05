İskeleden kopan demir parçası yaşlı kadının üzerine düştü
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İskeleden kopan demir parçası yaşlı kadının üzerine düştü

Zonguldak'ın Terakki Mahallesinde bir iş hanının dış cephesine kurulan demir iskeleden kopan parça kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü.

05.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:01
İskeleden kopan demir parçası yaşlı kadının üzerine düştü

'ın Terakki Mahallesinde bir iş hanının dış cephesine kurulan demir iskeleden kopan parça kaldırımda yürüyen bir kadının üzerine düştü.


Olay bugün saatlerinde Terakki Mahallesinde meydana geldi. İş hanının dış cephesine yapmak için kurulan demir iskeleden parça koparak yaşlı bir kadının üzerine düştü. Yere yığılarak baygınlık geçiren yaşlı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaşlı kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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