İskeleden düşen işçi yaralandı
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İskeleden düşen işçi yaralandı

İskeleden düşen işçi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki iskeleden düşen Tahir C., yaralandı.

BOLU'da, inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki iskeleden düşen Tahir C., yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Demokrasi Meydanı'nda yapımı devam eden inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Tahir C., iddiaya göre dengesini kaybederek 5 metre yükseklikteki iskeleden düştü. Tahir C.'nin düştüğünü gören arkadaşları durumu 112 Acil'e bildirdi. Arkadaşları ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince düştüğü yerden taşınan Tahir C., tedavisi için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Tahir C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


İskeleden düşen işçi yaralandı
İskeleden düşen işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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