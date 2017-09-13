İskeleden Düşen İşçi Yaralandı

Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesinde bir inşaat alanında çalışan işçi dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Şeker Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. İnşaatta çalışan N.S. dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattan düştü. N.S.'nin düştüğünü gören iş arkadaşları durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı N.S.'yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralı olan N.S' nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KAYSERİ