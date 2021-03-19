İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
19.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:27
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Volkan Piroğlu (32) çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki iskeleden düşerek, yaralandı.
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Volkan Piroğlu (32) çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki iskeleden düşerek, yaralandı. Piroğlu, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
- Denizli
Olay, dün saat 17.30 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnşaat işçisi Volkan Piroğlu, çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki iskeleye çıktı. Ancak dengesini kaybedip, 2'nci kattan düştü. Yaralanan Pirioğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Piroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT