İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
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İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

19.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:27
İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Volkan Piroğlu (32) çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki iskeleden düşerek, yaralandı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Volkan Piroğlu (32)  çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki iskeleden düşerek, yaralandı. Piroğlu, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnşaat işçisi Volkan Piroğlu, çalıştığı inşaatın 2'nci katındaki iskeleye çıktı. Ancak dengesini kaybedip, 2'nci kattan düştü. Yaralanan Pirioğlu, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Piroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Denizli
İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
İskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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