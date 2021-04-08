İskeleden düşen inşaat işçisi, 10 gün sonra yaşamını yitirdi
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İskeleden düşen inşaat işçisi, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA - Haberler | Güncel
İskeleden düşen inşaat işçisi, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

GAZİANTEP'te, çalışırken iskeden düşen inşaat işçisi Emrah Yurtaçan (39), tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

GAZİANTEP'te, çalışırken iskeden düşen inşaat işçisi Emrah Yurtaçan (39), tedavi gördüğü hastanede 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 29 Mart günü Serince Mahallesi'nde meydana geldi. Kalıpçılık yapan 5 çocuk babası Emrah Yurtaçan, çalıştığı iskeleden dengesini kaybedip beton zemine düştü. Yaralanan Yurtaçan, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yurtaçan, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Emrah Yurtaçan'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisin ardından yakınlarına teslim edildi. 

Emrah Yurtaçan'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verileceği belirtildi.


İskeleden düşen inşaat işçisi, 10 gün sonra yaşamını yitirdi
İskeleden düşen inşaat işçisi, 10 gün sonra yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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