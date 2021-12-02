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İskeleden düşen 2 işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İskeleden düşen 2 işçi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 katlı binada dış cephe mantolama işi yapan 2 işçi iskeleden yere düşerek yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 3 katlı binada dış cephe mantolama işi yapan 2 İşçi iskeleden yere düşerek yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi Özbek 1. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binaya kurdukları iskelede mantolama çalışması yapan işçiler Turan Doğan ve Güray Gönül iskelenin yıkılması üzerine 1. kattan parke taşların üzerine düştüler. Yaralan iki işçi olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

İskeleden düşen 2 işçi yaralandı

İskeleden düşen 2 işçi yaralandı

İskeleden düşen 2 işçi yaralandı

İskeleden düşen 2 işçi yaralandı

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