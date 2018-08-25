İskeleden Denize Atlayan Suriyeli Genç Kuma Çakıldı

Samsun'da iskeleden denize atlayarak başını kuma çarpan ve daha sonra boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde sahile giden Suriyeli Abdulkadir Sende(25), iddiaya göre Halk İskelesi'nden suya atladı. Baş üstü şekilde suya düşen ve kuma çakılarak başından ve boynundan yaralanan Abdulkadir Sende, suda boğulma tehlikesi geçirdi.

Yakınları yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren şahsı denizden çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa ilk müdahaleyi sahilde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Abdulkadir Sende, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAMSUN